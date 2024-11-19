Медведев рассказал, как страны НАТО пытались ударить своими ракетами по России

Попытки ударить западными ракетами по территории России уже имели место. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО «вглубь территории» России. Тем более, что попытки их применения по нашей стране уже были», — подчеркнул он.

По словам Медведева, важно то, что утверждена новая версия концепции России по ядерному сдерживанию. Использование ракет НАТО таким образом можно расценивать как нападение государств Североатлантического альянса на Россию, добавил он.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что текст новой ядерной доктрины России должен стать предметом глубокого анализа в стране и мире.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

Песков отметил, что подписание новой доктрины было необходимо в связи с текущей обстановкой в стране и мире.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. По его словам, РФ всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственный отношений.

Ранее ученый осудил прежнюю ядерную доктрину России, назвав ее безрассудной.