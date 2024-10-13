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Ученый осудил прежнюю ядерную доктрину России, назвав ее безрассудной

Эксперт Караганов назвал удары по России, на которые ответят ядерным оружием

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Прежняя ядерная доктрина России была безрассудной в своей основе, ее необходимо заменить. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

«Мы ждали слишком долго, у нас была безрассудная, беспечная ядерная доктрина, нужно менять ее на деле, совершенно понятно, что удары по территории России, по нашим гражданам, по нашим военным арсеналам, по нашим вооруженным силам должны быть причиной для применения ядерного оружия», — заявил Караганов.

Он считает, что Россия поступила неправильно, вступив в специальную военную операцию на Украине без наиболее сильного компонента российских Вооруженных сил — ядерного оружия.

До этого российское министерство обороны получило полномочия по осуществлению надзора за безопасностью на стратегических объектах, занимающихся процессами, связанными с ядерным оружием.

Ранее россияне оценили угрозу ядерной войны.

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