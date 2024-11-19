Путин обновил ядерную доктрину России

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что документ утвержден в целях совершенствования российской госполитики в области ядерного сдерживания.

В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ядерный ответ, согласно документу, возможен при критической угрозе российскому суверенитету обычным оружием. Другие поводы — нападение на Белоруссию, являющуюся участником Союзного государства, а также массированный старт военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников и т.д. и пересечение ими российской границы.

В начале октября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страна обновляет свою ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий насчет намерений Москвы обеспечить свою безопасность всеми доступными средствами. Дипломат отметил, что «ядерные страны НАТО, да и сам блок, объявивший себя ядерным, идут по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса».

Ранее российский ученый осудил прежнюю ядерную доктрину РФ, назвав ее безрассудной.