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В Кремле призвали страны тщательно изучить текст новой ядерной доктрины России

Песков: текст ядерной доктрины должен стать предметом глубокого анализа в мире

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Текст новой ядерной доктрины России должен стать предметом глубокого анализа в стране и мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

Песков отметил, что подписание новой доктрины было необходимо в связи с текущей обстановкой в стране и в мире.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. По его словам, РФ всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений.

Песков добавил, что важным элементом указа является тот момент, что ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником России «неотвратимости возмездия» в случае агрессии против РФ и/или ее союзников.

Ранее российский ученый осудил прежнюю ядерную доктрину РФ, назвав ее безрассудной.

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