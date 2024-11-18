ФРГ и Финляндия обеспокоены повреждением кабеля в Балтийском море

Германия и Финляндия выразили беспокойство по поводу повреждения подводного кабеля связи C-Lion1, который проходит между этими двумя странами на дне Балтийского моря, ведется тщательное расследование. Об этом говорится в совместном заявлении сторон на сайте МИД ФРГ.

«Мы глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Германию в Балтийском море», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, что говорит о нестабильности современного мира.

В МИД ФРГ подчеркнули, что ведется всестороннее тщательное расследование произошедшего. В заявлении также указано, что защита европейской общей критической инфраструктуры жизненно важна для безопасности и устойчивости общества.

Неисправность была обнаружена 18 ноября в подводном кабеле Cinia C-Lion1. Из-за неисправности услуги по нему не предоставлялись.

C-Lion1 — это первый кабель, который проложили напрямую между Финляндией и Германией по дну Балтийского моря. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию.

Это единственный финский подводный кабель, идущий напрямую в Центральную Европу.

16 ноября депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс заявил, что Германия должна выставить счет за подрыв «Северных потоков» избранному президенту США Дональду Трампу.

Ранее Лавров заявил о смирении Германии в ситуации с «Северными потоками».