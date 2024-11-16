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Депутат бундестага предложил выставить счет Трампу за подрыв «Северных потоков»

Ротфусс: Германия должна выставить счет Трампу за подрыв «Северных потоков»

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РИА Новости

Германия должна выставить счет за подрыв «Северных потоков» избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом ТАСС заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс в ходе международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и европейских стран, которая проходит в Сочи.

Он отметил, что если бы правительство ФРГ было сформировано его партией, то за взорванный газопровод и за последующие экономические издержки президент США получил бы счет. Парламентарий назвал возможное восстановление одной из сохранившихся веток «Северного потока — 2» важнейшим политическим сигналом президенту Соединенных Штатов, который хвастался тем, что остановил «Северный поток».

«Это было бы сигналом Трампу, что мы не намерены подчиняться его интересам», — сказал Ротфусс.

Он добавил, что запуск газопровода мог бы стать важным шагом для возобновления отношений с Россией.

До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил по голове писателя Марко Мартина, который обвинил главу государства в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Лавров заявил о смирении Германии в ситуации с «Северными потоками».

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