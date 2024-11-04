Лавров заявил о смирении Германии в ситуации с «Северными потоками»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия «стыдливо смирилась» с разрушением «Северных потоков». Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки» в ущерб коренным интересам германской экономики и германского народа», — сказал дипломат на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают возможности целенаправленной диверсии. Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, сообщил о беспрецедентных разрушениях и отметил, что сроки проведения ремонтных работ невозможно оценить. Генеральная прокуратура России открыла дело по факту акта международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не раз запрашивала данные о взрывах на «Северных потоках», но пока не получила никакой информации.

20 октября посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что будет создан очень серьезный прецедент в случае, если подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» останется безнаказанным.

Ранее Путин напомнил о сохранившейся ветке «Северного потока — 2».