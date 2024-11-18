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В Финляндии сообщили о разрыве подводного кабеля связи с Германией

Ilta-Sanomat: телекоммуникационный кабель связи между Финляндией и ФРГ оборван

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Телекоммуникационный кабель C-Lion1, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток» и соединяет Финляндию и Германию, оказался оборван. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

«В результате неисправности прерываются коммуникационные соединения, проходящие по морскому кабелю», — отмечается в статье.

Финский государственный оператор телекоммуникационной инфраструктуры Cinia сообщил, что кабель порван, но причина инцидента неизвестна. В компании заявили, что специалисты в ближайшее время приступят к ремонтным работам, которые могут занять от пяти до 15 дней.

Кабель был введен в эксплуатацию в 2016 году. Его длина составляет около 1200 км. Он проходит между Сантахаминой (Финляндия) и Ростоком (Германия) по пути газопровода «Северный поток». Это единственный финский подводный кабель, который идет напрямую в Центральную Европу.

16 ноября депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс заявил, что Германия должна выставить счет за подрыв «Северных потоков» избранному президенту США Дональду Трампу.

До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил по голове писателя Марко Мартина, который обвинил главу государства в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Лавров заявил о смирении Германии в ситуации с «Северными потоками».

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