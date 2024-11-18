В Британии сообщили, что США могут не разрешить Киеву бить по РФ ракетами Storm Shadow

Вашингтон может не дать разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные британской газеты The Sunday Times.

«США по-прежнему не разрешат применение Storm Shadow, несмотря на частные запросы правительства», — отмечает издание.

По информации Times, американские баллистические ракеты ATACMS, которые президент США Джо Байден разрешил использовать Киеву, отличаются от англо-французских ракет Storm Shadow своими тактико-техническими характеристиками.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По информации Le Figaro, Франция и Британия разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. Эти ракеты являются совместной разработкой Британии и Франции и поставлялись Украине для противостояния в вооруженном конфликте против России.

Ранее в команде Трампа оценили разрешение Байдена бить ATACMS по России.