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В команде Трампа оценили разрешение Байдена бить ATACMS по России

ТАСС: Трамп может пересмотреть решение Байдена по ударам ATACMS по России

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Evan Vucci/AP

Избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть решение действующего главы государства Джо Байдена по разрешению Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя переходной команды республиканца.

«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — сказал представитель команды Трампа.

О решении главы Белого дома вечером 17 октября сообщила газета The New York Times. По данным издания, скорее всего, ракеты с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты украинской армии в Курской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подобные сообщения, заявила, что президент РФ Владимир Путин уже высказывал свое мнение о решении применять западные дальнобойные ракеты по российской территории.

Сам Байден отказался комментировать сведения о разрешении Украине бить по территории России ракетами ATACMS.

Ранее на Западе заявили, что разрешение бить ATACMS по РФ вряд ли учтет запросы Киева.

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