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Кустурица заявил, что развитие ситуации на Украине не зависит от выборов в США

Кустурица: развитие ситуации на Украине не зависит от итогов выборов в США

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Развитие событий на Украине не зависит от результатов президентских выборов в США. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица, передает РИА Новости.

По его словам, вопрос по украинскому конфликту будет решаться между президентом России Владимиров Путиным и «американцами».

«То, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев», — заявил он.

Режиссер добавил, что избрание президентом республиканца Дональда Трампа лучше, чем победа на выборах команды действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил о своем желании закончить конфликт с Россией в 2025 году. Достигнуть этого результата он предполагает «дипломатическими путями».

16 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал «самые важные» переговоры по ситуации на Украине в Варшаве на будущей неделе. В них примут участие главы МИД Франции и Германии, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Ранее экс-глава МИД Украины рассказал, при каких условиях в стране начнутся массовые беспорядки.

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