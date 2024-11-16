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Зеленский заявил о желании закончить конфликт с Россией в 2025 году

Зеленский: Украина должна сделать все, чтобы война закончилась в 2025 году

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем желании закончить конфликт с Россией в 2025 году. Об этом он рассказал в интервью «Украинскому радио».

По словам Зеленского, Украина «должна сделать все, чтобы в следующем году война закончилась». Достигнуть этого результата он предполагает «дипломатическими путями».

До того сам Зеленский и представители украинских властей многократно отвергали возможность переговоров с Россией.

Так, 13 ноября советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что предлагаемые Украине условия переговоров нереалистичны и руководство страны на них не пойдет.

При этом источники газеты The New York Times сообщили, что Украина обдумывает ускоренный график переговоров, продвигаемый избранным президентом США Дональдом Трампом. Главной задачей переговоров для них видятся будущие гарантии безопасности.

Ранее мирный план Трампа по Украине назвали победой для РФ.

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