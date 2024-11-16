В Польше анонсировали «самые важные» переговоры по Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал «самые важные» переговоры по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о войне на Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — сказал Сикорский, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам дипломата, кроме глав МИД Франции и Германии, на следующей неделе в Варшаву прибудет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

15 ноября Шольц и Путин созвонились впервые за почти два года по инициативе германской стороны. Беседа состоялась несмотря на то, что специальная военная операция на Украине продолжается, а президент страны Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» российского лидера.

В Кремле заявили, что Шольц и Путин провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине Германии заверили, что канцлер ФРГ призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время назначит спецпосланника по Украине для переговоров.