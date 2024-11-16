Экс-глава МИД Украины рассказал, при каких условиях в стране начнутся массовые беспорядки

Если избранный президент США Дональд Трамп вынудит Киев подписать мир на невыгодных условиях, то в стране могут начаться массовые беспорядки. Об этом бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в колонке для издания The Economist.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не сразу уступит американской стороне, если Трамп прекратит финансовую помощь Киеву.

Кулеба подчеркнул, что украинская сторона без поступления средств может полностью потерять позиции. Из-за этого Зеленский может пойти на переговоры, а в стране могут начаться беспорядки.

По мнению экс-министра, подобная ситуация может закончиться завоеванием Украины Россией.

16 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал «самые важные» переговоры по ситуации на Украине в Варшаве на будущей неделе. В них примут участие главы МИД Франции и Германии, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Ранее Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после избрания президентом США.