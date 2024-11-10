Трамп одержал победу во всех семи колеблющихся штатах

Избранный президент США Дональд Трамп одержал победу на выборах 2024 года во всех семи ключевых колеблющихся штатах, за которыми велось пристальное наблюдение. Портал Axios охарактеризовал эту победу республиканца как решающую.

В статье отмечается, что Трамп набрал 312 голосов выборщиков и стал первым кандидатом от республиканской партии за последние годы, который выиграл всенародное голосование.

Кроме того, Трамп также одержал победу в Неваде, штате, который на протяжении двух десятилетий оставался под контролем демократов.

В 2024 году к числу колеблющихся штатов отнесены Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Президентские выборы в США проходят по системе, в которой главу государства выбирают не только обычные избиратели, но и коллегия выборщиков, представляющая каждый штат. Выборщики должны голосовать в соответствии с предпочтениями избирателей, а сама коллегия состоит из 538 человек.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в Совфеде предположили, что Байден поддержал Харрис на выборах, будучи уверенным, что она проиграет.