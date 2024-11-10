Associated Press спрогнозировало победу Трампа в семи колеблющихся штатах

Избранный президент США Дональд Трамп опережает соперницу от Демократической партии Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Это следует из инфографики, опубликованной на странице Associated Press в социальной сети Х (бывший Twitter).

По данным агентства, Трамп одерживает победу не только в Мичигане, Пенсильвании, Висконсине, Северной Каролине, Неваде и Джорджии, но и в Аризоне.

У Трампа в настоящее время 312 голосов выборщиков, у Камалы Харрис — 226 голосов. На сайте агентства отмечается, что Трамп получил 50,5% голосов американских избирателей, а Харрис – 48,0%.

Подсчет голосов еще продолжается.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп после получения необходимого количества голосов выборщиков назвал себя главой государства. Позже действующий президент США Джо Байден поздравил Трампа с победой на выборах главы государства.

Встреча Байдена и его преемника Трампа в связи с предстоящей передачей власти пройдет в среду, 13 ноября. Она состоится в Овальном кабинете по инициативе действующего главы государства.

Инаугурация 47-го президента США запланирована на 20 января 2025 года. Комитет по инаугурации Трампа возглавят его друзья — инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер.

Ранее Трамп отказался снова назначать своих детей на должности в Белом доме.