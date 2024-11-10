Пушков предположил, что Байден изначально не верил в победу Харрис на выборах

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение в своем Telegram-канале, что поддержка действующим президентом США Джо Байденом кандидатуры Камалы Харрис, проигравшей на выборах, может быть своего рода местью демократам за его исключение из предвыборной борьбы.

В посте политик также опубликовал снимок с плачущей Нэнси Пелоси, бывшим спикером палаты представителей. Комментируя неудачу демократов на выборах, Пелоси говорила, что Байдену стоило покинуть гонку раньше, поскольку это дало бы партии больше времени на проведение открытых праймериз.

«A это — вконец расстроенная Нэнси Пелоси, экс-спикер палаты представителей, очень влиятельный член руководства Демпартии США. Ее прям не узнать. Плачет-рыдает. Обвиняет Байдена в том, что после того, как она вместе с (Бараком) Обамой вынудили его снять свою кандидатуру с выборов, Байден немедленно поддержал Харрис, вместо того, чтобы провести праймериз среди демократов и выбрать более сильного кандидата», — написал Пушков.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Песков объяснил, почему Путин ставил на победу Харрис.