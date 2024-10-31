Небензя заявил, что США пытаются убедить мир в недопустимости оказания помощи России

Соединенные Штаты пытаются навязать миру логику о недопустимости оказания помощи России со стороны ее союзников. Такое мнение выразил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

На заседании Совбеза ООН Небензя напомнил об оказании западными странами помощи Украине с использованием всего военного и разведывательного потенциала НАТО — и задался вопросом, почему союзники России, с точки зрения США, не могут поддерживать ее?

Небензя назвал утверждения о переброске военных КНДР в Россию «голословными утверждениями без мало-мальски убедительных доказательств» и заявил, что за ними стоит «стремление отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности».

Перед этим Небензя заявил, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна соответствует международному праву и не представляет угрозы для государств региона и международного сообщества.

Ранее Небензя назвал неприемлемым для РФ членство Украины в НАТО.