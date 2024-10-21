Небензя назвал неприемлемым для РФ членство Украины в НАТО

Членство Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) абсолютно неприемлемо для России. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на созванном по запросу западных стран заседании Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

«Членство Украины в НАТО в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо», — подчеркнул он.

Кроме того, членство Украины в альянсе не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив, уточнил дипломат.

Накануне председатель Парламентской ассамблеи НАТО, американский конгрессмен Джерри Коннолли отмечал, что вступление Украины в Североатлантический альянс стоит обсуждать после восстановления контроля Киева над территорией страны. По его словам, он выступает за вхождение Украины в НАТО с сохранением всех ее территорий, но на Западе могут обсуждать и другие варианты. Коннолли подчеркнул, что на данный момент сложно предсказать каким будет исход конфликта для Киева.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что вопрос потенциального членства Украины в НАТО будет зависеть от позиции новой администрации Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Франция «в принципе не выступает» против вступления Украины в НАТО. Также Лекорню заметил, что вне зависимости от результатов президентских выборов в США, новая администрация будет фокусироваться на Китае.

Ранее Песков рассказал о проекте США «Украина — НАТО».