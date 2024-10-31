Небензя заявил, что военное сотрудничество РФ с КНДР не нарушает международное право

Военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна соответствует международному праву и не представляет угрозы для государств региона. Об этом, ссылаясь на выступление в Совбезе ООН постоянного представителя России во всемирной организации Василия Небензи, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что взаимодействие РФ с КНДР в военной и других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Небензя подчеркнул, что такое сотрудничество не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества.

Постпред заявил, что Россия и впредь намерена развивать сотрудничество с Северной Кореей, и никто не в состоянии ей это запретить.

30 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что из-за возможного участия КНДР в боевых действиях на Украине могут возникнуть новые формы поддержки Киева западными странами.

Ранее Зеленский пожаловался на недостаточную реакцию мира из-за «солдат КНДР» в России.