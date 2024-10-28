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Правящая партия Грузии ожидает перезагрузки отношений с Евросоюзом

Премьер Грузии Кобахидзе: правящая партия ожидает перезагрузки отношений с ЕС

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» после победы на парламентских выборах в стране будет ждать перезагрузки отношений с Евросоюзом с начала 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства, передает РИА Новости.

«Думаем, что это произойдет с начала 2025 года», — подчеркнул он.

По словам Кобахидзе, евроинтеграция Тбилиси остается главным приоритетом для страны.

Вместе с тем он отметил, что после победы на выборах власти Грузии должны вывести государство на существенно новый уровень развития, для чего сложились все необходимые предпосылки.

До этого глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии. В то же время, глава Госдепа США отметил, что международные и местные наблюдатели признали: выборы в Грузии прошли в соответствии с нормами.

При этом грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на состоявшихся накануне парламентских выборах, в которых одержала победу правящая пророссийская партия «Грузинская мечта».

Ранее партия бывшего премьера Грузии вслед за тремя другими не признала результатов выборов.

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