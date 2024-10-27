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Президент Грузии назвала выборы «тотальной фальсификацией»

Президент Грузии Зурабишвили сочла выборы фальсификацией и призвала к протесту

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Ints Kalnins/Reuters

Грузинский президент Саломе Зурабишвили во время брифинга, который транслировался в ее соцсетях, заявила о тотальной фальсификации на состоявшихся накануне парламентских выборах, в которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Она сказала, что граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

«Это была тотальная фальсификация, тотальная кража ваших голосов, использование всех средств, которые мы видели в этой или других странах, чтобы сфальсифицировать выборы», — сообщила политик.

Она добавила, что как единственный оставшийся в Грузии независимый институт не признает результаты голосования, и пригласила граждан поучаствовать в мирной акции протеста.

«Я хочу всех вас пригласить завтра вечером в семь часов (18:00 мск. — «Газета.Ru») на [проспект] Руставели для того, чтобы мы вместе объявили миру и себе, что не признаем эти выборы», — обратилась к грузинам глава государства.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» по итогам обработки 90% бюллетеней победила с 54,3% голосов. Четыре основные оппозиционные партии отказались признавать итоги голосования. Кроме того, члены политического объединения «Единство — Национальное движение», в основе которого находится созданная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение», объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Ранее президент Литвы заявил об отдалении Грузии от Евросоюза.

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