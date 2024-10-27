Партия бывшего премьера Грузии вслед за тремя другими не признала результатов выборов

Партия «Гахария за Грузию» вслед за тремя оппозиционными партиями не стала признавать результаты парламентских выборов. Об этом в ходе брифинга сообщил глава партии, бывший премьер-министр Георгий Гахария, передает ТАСС.

«Те результаты, которые были опубликованы не отражают волю грузинского народа», — сказал он.

Накануне премьер-министр страны заявил, что никто не сможет предоставить фактов нелегитимности прошедших в Грузии парламентских выборов.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. По данным Центризбиркома (ЦИК) Грузии, правящая фракция «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов, а оппозиция вместе около 37%.

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в республике состоявшимися. При этом грузинская оппозиция заявила о непризнании итогов парламентских выборов.

Ранее в Совфеде констатировали провал плана Запада по смене власти в Грузии.