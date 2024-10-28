США призвали расследовать нарушения на парламентских выборах в Грузии

Глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы присоединяемся <…> к полному расследованию всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами», — говорится в заявлении Блинкена.

В то же время, глава Госдепа США отметил, что международные и местные наблюдатели признали: выборы в Грузии прошли в соответствии с нормами.

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал политические силы Грузии к диалогу после парламентских выборов. Его заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

При этом грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на состоявшихся накануне парламентских выборах, в которых одержала победу правящая пророссийская партия «Грузинская мечта».

Ранее партия экс-премьера Грузии вслед за тремя другими не признала результаты выборов.