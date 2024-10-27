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Премьер Грузии назвал возможные последствия при приходе к власти оппозиции

Кобахидзе: приход оппозиции к власти в Грузии привел бы к ее вовлечению в войну

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что одним из главных факторов высокой активности избирателей на парламентских выборах стали опасения народа страны быть вовлеченным в войну в случае прихода к власти оппозиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если теоретически допустить приход к власти оппозиции, то уже через неделю она включила бы страну в войну. Эту опасность осознало наше общество, и это стало одним из главных факторов мобилизации», — сказал Кобахидзе на брифинге.

Премьер также отметил, что внешнее вмешательство в дела Грузии было очень интенсивным и грубым. Он подчеркнул, что у народа страны особое отношение к своему достоинству. Кобахидзе напомнил, как в 2012 году, во время правления Михаила Саакашвили, люди отстояли его, максимально мобилизовавшись на парламентских выборах.

«Именно эти люди, оскорбившие грузинский народ, представляют сегодняшнюю оппозицию, поддерживаемую из-за рубежа. И это попрание достоинства нашего народа», — заявил премьер.

26 сентября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. По данным Центризбиркома (ЦИК) Грузии, правящая фракция «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов, а оппозиция вместе около 37%.

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в республике состоявшимися. При этом грузинская оппозиция заявила о непризнании итогов голосования.

Ранее в Совфеде констатировали провал плана Запада по смене власти в Грузии.

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