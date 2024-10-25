«Страна перестанет существовать»: Грузия идет на выборы

По всей Грузии открываются избирательные участки в рамках выборов в парламент страны. Участники предвыборной кампании уже назвали это голосование судьбоносным. С точки зрения властей, грузинам предстоит выбрать между миром и войной. А в оппозиции голосование расценивают как шанс сорвать «разворот» республики в сторону России. Кто может выйти победителем на грузинских выборах и чего ждать после, в материале «Газеты.Ru».

Расклад сил

Парламентские выборы в Грузии стартуют по всей стране 26 октября: 19 партий будут бороться за 150 мандатов в парламенте. Голосование пройдет по пропорциональной системе — чтобы попасть в законодательный орган республики, нужно преодолеть пятипроцентный барьер.

В рамках текущей кампании можно выделить пять политических сил:

— «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» — правящая партия страны;

— «Единство ради спасения Грузии» — объединение партий «Единое национальное движение», основанного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, и «Стратегии Агмашенебели»;

— «Коалиция за перемены» — блок бывших соратников Саакашвили, в том числе партии «Ахали» во главе с Никой Гварамия и Никой Мелия, «Гири» Зуры Джапаридзе и «Дроа» Элены Хоштария;

— «Сильная Грузия» — альянс партий «Лело за Грузию», «За народ», «Граждане» и «Площадь Свободы»;

— «За Грузию» — союз бывших представителей «Грузинской мечты» во главе с экс-премьером Георгием Гахарием.

Согласно исследованию Savanta, правящая «Грузинская мечта» получает 35% поддержки избирателей, на втором месте «Коалиция за перемены» с 19%, следом «Единство ради спасения Грузии» — 16%, затем «Сильная Грузия» — 9% и замыкает пятерку «За Грузию» с 8%.

А опрос «ГОРБИ» дает «Грузинской мечте» 59,5% рейтинга, прогнозируя проход в парламент вместе с ней только «Коалиции за перемены» с 10,3% голосов и «Единства ради спасения Грузии» — 13,8%.

close Митинг в поддержку правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в Тбилиси, 23 октября 2024 года Irakli Gedenidze/Reuters

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что в результате выборов возможно несколько сценариев. Заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов считает, что, вероятно, правящая партия победит на выборах, вопрос лишь в том, с каким результатом.

«Грузинская мечта» хотела бы получить конституционное большинство [не менее 113 мандатов из 150 мест], чтобы у нее были развязаны руки, она могла спокойно собрать кабмин и проводить в стране преобразования любого уровня. Если ее результат будет ниже, то ей придется вести себя более аккуратно и быть готовой к политическим компромиссам. Возможны оба результата, но второй более вероятный», — пояснил эксперт.

Он добавил, что от оппозиции в парламент практически гарантировано зайдут «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия». Муханов назвал возможным и попадание блока «За Грузию», тогда как у остальных политических сил мало шансов на преодоление пятипроцентного барьера.

В свою очередь грузинский политолог Ника Читадзе заметил, что суммарная поддержка у четырех основных оппозиционных блоков больше 50%. По его словам, это серьезное преимущество перед «Грузинской мечтой».

«В отличие от 2020 года, если власти не будут фальсифицировать выборы, на этом голосовании больше шансов у оппозиции. Они могут не только победить, но и занять большинство в парламенте, сформировав новое коалиционное правительство. В этот раз выборы проходят чисто по пропорциональной системе, значит, провести мажоритариев «Грузинская мечта» не сможет, что играет на руку оппозиции», — отметил эксперт.

Мир, война и Европа

Голосование в Грузии в этом году отличается не только тем, что это полностью пропорциональные выборы в республике. Впервые будут массово использованы электронные устройства для подачи голоса на избирательных участках, как ожидается, ими воспользуются примерно 90% избирателей.

Правящая партия, находящаяся у власти уже 12 лет подряд, сделала акцент на сохранении мира и стабильности внутри страны в случае ее победы и угрозы войны при поражении . С точки зрения «Грузинской мечты», оппозиционные силы готовы открыть «второй фронт» против России в конфликте на Украине, на что их подбивают «западные спонсоры». За месяц до выборов они даже запустили предвыборную рекламу, на которой сравнивали черно-белые снимки разрушенных украинских городов с цветными кадрами Грузии.

Конфронтация с Россией неприемлема и недопустима для Грузии. Грузия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, но мы не можем открыть второй фронт. Ираклий Кадагашвили депутат «Грузинской мечты»

Параллельно с этим обсуждался и вопрос Абхазии с Южной Осетией. Хотя признавать их независимость в «Грузинской мечте» не собираются, но саму проблему попытались списать на прошлые власти, преимущественно Саакашвили, пообещав ликвидировать его партию после выборов и извиниться перед абхазами и осетинами. При этом решать споры с ними пообещали только мирными средствами.

Фоном для разговоров о защите национальных интересов и избегании конфликта стало постепенное ухудшение отношений Тбилиси с Западом. Поводом для этого послужил закон о прозрачности иностранного влияния, который критики называют аналогом российского закона об иноагентах. «Грузинская мечта» приняла и ратифицировала проект, несмотря на протесты Евросоюза и США.

Еще больше ухудшил ситуацию проект законов, ограничивающих права представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). В результате Грузия лишилась части международной финансовой помощи, процесс евроинтеграции заморозили, а военное сотрудничество поставили на паузу — как признались в Тбилиси, возможное членство Грузии в НАТО сейчас выглядит нереальным.

Все это в своей кампании использовала оппозиция, представив голосование в качестве выбора между Россией и Европой . По мнению оппонентов «Грузинской мечты», правящая партия «обслуживает» интересы Кремля и это нужно остановить, а также вернуться на европейский путь. В союзниках у оппозиции президент Саломе Зурабишвили, совместно они подписали «Грузинскую хартию», пообещав после выборов отменить все законы, мешающие интеграции страны в ЕС, провести требуемые реформы и уже потом организовать новые «свободные и справедливые выборы».

«Любой голос, который будет отдан четырем этим партиям, поведет нас в Европу, совокупность этих голосов приведет нас в ЕС», — заверила глава государства.

Опасения и перспективы

В случае победы «Грузинской мечты» в оппозиции предсказывают стране не лучшие времена. Экс-президент Саакашвили, отбывающий срок в столичной тюрьме, утверждает, что сохранение власти за правящей партией приведет к тяжелым последствиям.

«Если они сфальсифицируют выборы и захватят власть, то Грузия перестанет существовать как независимая страна», — утверждает Саакашвили.

close Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания, Тбилиси, 1 февраля 2023 года Irakli Gedenidze/Reuters

А по мнению Саломе Зурабишвили, если оппозиция проиграет выборы, ее могут посадить в тюрьму.

В правящей партии готовятся, что ее возможная победа будет встречена попыткой государственного переворота. Как считает спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, в республике есть силы, готовящие свержение власти.

«Идет подготовка к захвату власти антидемократическим путем, к этому подключены местные наблюдательные организации», — пояснил он.

В СМИ же курсировала информация о том, что за подготовкой «революции» могут стоять США. По версии «Грузинформ», для организации переворота привлекут «сотни боевиков» с Украины.

С точки зрения Вадима Муханова из ИМЭМО РАН, дальнейшие события могут развиваться по-разному, но в рамках текущей кампании оппозиция вела себя слишком тихо и спокойно.

«Это заставляет вернуться к мнению, что готовится поствыборная активность. Например, в 2020 году исход голосования оппозиция не признала и год бойкотировала заседания парламента. В этот раз может быть нечто схожее. Первый шаг — вывод на улицы своих сторонников. Оппозиция может попробовать раскачать ситуацию при поддержке той или иной западной страны. У них нет пути назад, потому что если они моментально поддержат результаты голосования, то фактически закрывают вопрос о своем политическом будущем на несколько лет», — отметил эксперт.

В то же время грузинский политолог Ника Читадзе уверен, что власти пугают население угрозой войны, потому что сталкиваются с недовольством народа и снижением уровня поддержки.

«Грузия войну России объявлять не собирается или вводить войска в Абхазию и Южную Осетию. Оппозиционные партии говорят о европейской интеграции и будут ей способствовать. Однако они не заинтересованы в напряженных отношениях с Россией. Оппозиция, в случае победы, будет вести многовекторную политику, в которой приоритетом будет вступление Грузии в Евросоюз», — утверждает эксперт.

Он допустил, что при победе «Грузинской мечты» страну ждут большие проблемы. Читадзе подчеркнул, что в первую очередь это касается экономического развития, потому что объем инвестиций и помощи со стороны Запада значительно сократится.

«Могут возникнуть проблемы с курсом национальной валюты. Кроме того, западные страны, вероятно, введут санкции в отношении Иванишвили и его соратников. А от этого пострадает не только «Грузинская мечта», но и вся Грузия», — резюмировал эксперт.