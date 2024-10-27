Правящая партия Грузии набрала 54,2% голосов

Правящая партия «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после обработки данных с 99% участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центризбирком (ЦИК) Грузии.

По предварительной информации, после подсчета данных с 3085 участков «Грузинская мечта» получает свыше миллиона голосов. Как указали в ЦИК, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. В их числе «Единство - Национальное движение» (около 10%), «Коалиция за перемены» (около 11%), «Сильная Грузия» (около 8,7%) и «За Грузию» (около 7,7%). В общей сложности оппозиция набрала около 37% голосов.

26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе республики, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Один из лидеров оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия заявила, что не признала итоги выборов в Грузии. Также итоги выборов не признала и партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Ранее в Грузии заявили о начале протестов после выборов с 27 октября.