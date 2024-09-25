Раскрыты участники «ядерного совещания» Совбеза России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов поучаствовали в заседании постоянного совещания СБ РФ по ядерному сдерживанию, которое президент РФ Владимир Путин 25 сентября провел в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Участниками совещания также стали министр обороны России Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, первый заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, руководитель Минфина Антон Силуанов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

На заседании президент России Владимир Путин предложил добавить ряд уточнений в ядерную доктрину РФ.

Он также заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением.

Кроме того, в ходе этого же заседания президент подчеркнул, что достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут за собой ядерный ответ.

Ранее Путин назвал страну, которую РФ будет готова защищать при помощи ядерного оружия.