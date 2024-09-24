Президент Чехии объяснил слова о территориях Украины после возмущения Киева

Президент Чехии Петр Павел отреагировал на недовольство МИД Украины после его слов о том, что по завершении конфликта Россия сохранит контроль над новыми областями в своем составе. В ответ на заявление внешнеполитического ведомства он предостерег от «нереалистичных ожиданий», передает CTK.

По мнению чешского президента, надежда на то, что конфликт завершится однозначным успехом Украины через несколько недель или месяцев, может оказаться очень опасной для всех. В связи с этим он призвал рассматривать ситуацию с реалистичной точки зрения.

«Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичными относительно временного горизонта и цены достижения этой цели», – отметил Павел.

По его словам, победа над Россией на Украине «ценой уничтожения половины украинского населения, наверное, не является победой».

Накануне в интервью The New York Times Павел заявлял, что наиболее вероятным результатом конфликта на Украине станет сохранение Россией контроля над новыми областями. Позже министерство иностранных дел Украины отвергло его заявление. В МИД отметили, что Киев исходит из «формулы мира» Владимира Зеленского, где зафиксирован вывод российских войск с «суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

Ранее президент Бразилии раскрыл, что имеет решающее значение для урегулирования по Украине.