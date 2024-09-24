Президент Бразилии раскрыл, что имеет решающее значение для урегулирования по Украине

Президент Бразилии Лула да Силва на полях Генассамблеи ООН призвал к возобновлению диалога между Россией и Украиной для завершения конфликта. По его словам, это имеет решающее значение для установления мира, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас очевидно, что ни одна из сторон не может достичь поставленных целей военным путем, а использование все более разрушительного оружия напоминает «темные времена бесплодной конфронтации холодной войны».

«Создание условий для возобновления прямого диалога между сторонами имеет решающее значение в данный момент», — заявил да Силва.

Он подчеркнул, что соответствующий сигнал содержится в проекте договоренностей, предлагаемых Бразилией и Китаем для начала процесса мирного урегулирования.

До этого Лула да Силва заявлял, что Украине следовало взаимодействовать с Бразилией для урегулирования конфликта с Россией до начала спецоперации, поскольку сегодня руководство страны не собирается занимать сторону Украины и будет настаивать на скорейшем начале переговоров.

Ранее на Западе задумались о начале переговоров из-за истощения Украины.