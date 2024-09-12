Зеленский дал Западу обещание по ударам вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Госдепа США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми в Киеве заявлял, что Украину при ударах западным оружием вглубь РФ будут интересовать только военные цели. Об этом пишет Bloomberg.

«Зеленский сказал им, что Украина интересуется только военными целями, и обсудил планы своей страны на ближайшие месяцы», — говорится в сообщении агентства.

11 сентября Зеленский сообщил, что провел в Киеве очень содержательный и длительный разговор с Блинкеном и Лэмми.

В этот же день Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. Ранее он обещал, что Вашингтон и Лондон «рассмотрят просьбу» о применении дальнобойного оружия. Москва пообещала ответить соответствующим образом, если Запад разрешит Киеву наносить удары вглубь территории России. При этом в Кремле подчеркнули, что само проведение СВО — уже ответ на действия оппонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде предупредили США о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.