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В Совфеде предупредили США о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России

Сенатор Цеков предостерег США от разрешения ВСУ бить вглубь России

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Александр Натрускин/РИА Новости

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предупредил, что США ожидают неприятные последствия, если они разрешат Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. В беседе с РИА Новости он указал, что Байдену и его окружению не удастся выйти сухими из воды.

«Байден и его окружение ошибаются, если думают, что разрешив наносить удары по территории России, им удастся выйти сухими из воды. Их ждут неприятные последствия», — заявил сенатор.

По его словам, Вашингтон может «доиграться» до того, что красная линия России будет пересечена, после чего он получит «по полной» за политику, проводимую в отношении Москвы после распада СССР.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что американское правительство прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что США и Великобритания «рассмотрят просьбу» Киева о применении западного оружия большой дальности для ударов по объектам в глубине России.

Ранее Володин рассказал, чем ответит РФ на поставку Украине дальнобойных ракет.

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