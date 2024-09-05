Посол КНР оценил встречу Путина и зампредседателя КНР

Встреча президента РФ Владимира Путина и заместителя председателя КНР Хань Чжэна на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прошла успешно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Очень хорошая встреча. Они дружно общались, обменивались мнениями по важным вопросам двустороннего сотрудничества», - подчеркнул он.

По словам зампредседателя КНР, Чжэн высоко оценивает такие мероприятия, как ВЭФ, поскольку Россия и Китай в рамках их проведения имеют возможность углубить межгосударственное сотрудничество.

До этого Путин сообщил, что Россия ждет председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани. Глава государства отметил, что планирует на саммите провести с китайским коллегой двустороннюю встречу.

Ранее на ВЭФ-2024 попросили не обзывать китайских строителей.