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На ВЭФ-2024 попросили не обзывать китайских строителей

Замглавы Минстроя Стасишин попросил не обзывать строителей из КНР арбузниками

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Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин попросил в ходе ВЭФ-2024 не обзывать строителей «арбузниками». Его слова передает РИА Новости.

Во время сессии на экономическом форуме ему рассказали, что «арбузниками» называют монолитчиков из Северного Китая.

Стасишин попросил не склонять ни одну профессию и не обзывать строителей, отметив, что благодаря им восстанавливаются новые регионы России. Кроме того, он подчеркнул, что строительные профессии «приносят по-настоящему хорошие деньги».

До этого глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на ВЭФ-2024 попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность удержать двухпроцентную ставку Дальневосточной и Арктической ипотеки. По его словам, ипотека позволила достичь рекордного уровня жилищного строительства. Чекунов заявил, что на Дальнем Востоке объем ввода жилья удвоился за пять лет.

Ранее Путин поучаствовал в открытии трех новых предприятий на Дальнем Востоке.

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