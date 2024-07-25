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В США рассказали, к чему приведет отказ Зеленского от планов Трампа по Украине

NI: отказ Зеленского от планов Трампа по Украине поставит под вопрос помощь США

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Evan Vucci/AP

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговорных инициатив экс-президента США Дональда Трампа по Украине может повлечь за собой пересмотр Вашингтоном разрешения об ударах по РФ, а также остановку помощи США Киеву. Об этом пишет американское издание The National Interest.

«Если президент Зеленский воспрепятствует переговорной инициативе Трампа, Соединенные Штаты могут отменить разрешение, которое предоставила администрация Байдена, на использование американского оружия против определенных районов России, или поставить будущую помощь в зависимость от кооперации», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что американская дипломатическая и материальная поддержка имеет решающее значение для продолжающегося конфликта на Украине, а при условии победы Трампа на выборах в США в ноябре вероятность начала переговорного процесса по урегулированию ситуации возрастает.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном по линии политологов и экспертов прошло недавно в третьей стране.

Ранее в Госдуме усомнились в готовности Украины к переговорам с Россией.

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