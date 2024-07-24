В Госдуме усомнились в готовности Украины к переговорам с Россией

Украина маневрирует, говоря о готовности к диалогу с Москвой, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Так он отреагировал на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о возможных переговорах с Россией, сказанные им во время визита в КНР.

«С нашей стороны было бы неправильно отрицать вообще свою готовность вести диалог. Мы об этом говорим, но ожидаем, что любые попытки будут в ладах с реальностью. Пока до осознания и признания реальности еще очень далеко, как в Киеве, так и на Западе. Там еще не потеряли надежду на возможности нанести ущерб России. Однако нам хватит терпения дождаться победы», — отметил Затулин.

Он добавил, что в Киеве прибегают к смене риторики, потому что в мире возникает неблагоприятная для Украины обстановка, попытки изолировать Россию не увенчались успехом, а ВСУ отступают на фронте. Затулин подчеркнул, что сами украинцы уже устали от конфликта.

Информация о том, что Кулеба говорил о согласии на диалог с Россией, появилась после его встречи с главой МИД КНР Ван И в Гуанчжоу. В китайском ведомстве заявили, что украинский дипломат заверил своего коллегу в желании Киева пойти на диалог с Москвой и даже подготовке к нему. Впоследствии в МИД Украины уточнили, что Кулеба донес позицию страны — диалог с Россией может пройти на определенном этапе, когда Москва «будет готова вести переговоры добросовестно», чего пока якобы не наблюдается.

Ранее заявление Кулебы о готовности Украины к переговорам связали с ухудшением положения страны.