Власти Молдавии откроют избирательные участки в России, если на российской территории будет обеспечена безопасность граждан. Об этом заявил глава МИД республики Михай Попшой, передает РИА Новости.

Министр отметил, что на текущий момент Кишинев не получал от российской стороны отказа от организации выборов.

«В настоящий момент нет никаких сигналов на этот счет», — уточнил политик.

8 июля партия социалистов Молдавии выразила готовность выдвинуть кандидата в президенты экс-генпрокурора республики Александра Стояногло. Фракция предлагает его оппозиции как единого беспартийного кандидата, вокруг которого можно консолидировать силы.

При этом бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что действующий лидер республики Майя Санду не сможет добиться поддержки населения законными или незаконными способами. Он отметил, что на президентских выборах, которые должны состоятся осенью, не светит политику даже одобрение со стороны диаспоры за рубежом.

По словам лидера оппозиционного молдавского блока «Победа» Илана Шора, выборы президента решат, будет ли страна суверенной или отдана под власть Запада.

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