В Молдавии предрекли усиление протестов в стране

Народные протесты в Молдавии будут усиливаться на фоне недовольства граждан положением в стране, в частности социально-экономической ситуацией. Об этом заявила депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер, передает Sputnik.Молдова.

Она подчеркнула, что гражданам страны надоела политика властей Молдавии, которые бездействуют на фоне ухудшения социально-экономической ситуации. Люди, добавила Таубер, были обмануты нынешней властью в государстве.

«Поэтому протесты наверняка будут усиливаться, люди дальше будут возмущаться», — отметила она.

До этого экс-президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон выразил уверенность, что существует вероятность серьезных протестов после выборов президента республики.

Ранее оппозиция Молдавии заявила о судьбоносности выборов президента страны.