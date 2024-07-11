В сенате назвали нереализуемыми угрозы Трампа вывести США из НАТО

Угрозы бывшего президента США Дональда Трампа в случае переизбрания вывести страну из Североатлантического альянса являются нереализуемыми и призваны лишь посеять страх среди союзников Вашингтона, заявил сопредседатель группы наблюдателей НАТО в сенате США Том Тиллис. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, выступившего на саммите государств НАТО в столице США, угроза Трампа нереальна. Она используется экс-президентом только в качестве политического инструмента для создания страха, неопределенности и сомнений.

Тиллис подчеркнул, что американский конгресс никогда не окажет поддержку выходу США из рядов Североатлантического альянса.

До этого президент США Джо Байден увидел поддержку НАТО и в партии сторонников Трампа.

2 июля сообщалось, что Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток в случае своей победы на выборах главы государства.

Ранее экс-генсек НАТО заявил о неготовности Европы к победе Трампа.