Лавров с Сийярто обсудили урегулирование конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим венгерским коллегой Петером Сийярто по телефону урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщается в объявлении на сайте МИД России.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. В ходе обсуждения украинского кризиса оба министра отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих в стране национальных меньшинств», — сообщили в МИД России.

В заявлении российского дипломатического ведомства добавляется, что российско-венгерский политический диалог находится на высоком уровне.

До этого заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что визит в Киев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может быть нацелен на лидеров НАТО и Евросоюза, чтобы скорректировать их отношение к венгерскому правительству.

Ранее в Кремле заявили, что Венгрия не обсуждала с Россией визит Орбана в Киев.