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Депутат резко отреагировал на слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Депутат Попов счел хамством слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутат Евгений Попов счел хамством слова председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о деятельности нижней палаты парламента по вопросам миграции и его заявление о «Государственной дуре». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Попова.

Парламентарий возмутился «форменным допросом» своей коллеги со стороны Бастрыкина на площадке Петербургского международного юридического форума. Он предложил председателю СК лично прийти в Госдуму, чтобы внести свои предложения по поводу миграционного законодательства.

«Вместо того, чтобы хамить, хорошо бы Бастрыкину самому прийти на Охотный ряд и высказать свои предложения. Если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано», — написал Попов, назвав поведение Бастрыкина «позором».

До этого во время своего выступления в рамках Петербургского международного юридического форума Бастрыкин вступил в диалог с депутатом Госдумы Сарданой Авксентьевой, у которой поинтересовался, планируют ли парламентарии принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами. Ему ответили, что проблемой занимаются.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша «Государственная дура», — заявил глава СК.

Ранее Володин заявил, что Бастрыкин, говоря о «Государственной дуре», оскорбил народ.

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