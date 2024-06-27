Володин: Бастрыкин, говоря о «государственной дуре», оскорбил народ

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин оскорбил граждан России, когда назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выступление Бастрыкина на ПМЮФ. Спикера цитирует «Коммерсант».

«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — сказал Володин.

Во время своего выступления Бастрыкин вступил в диалог с депутатом Госдумы Сарданой Авксентьевой, у которой поинтересовался, планируют ли парламентарии принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами. Ему ответили, что проблемой занимаются.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура», — заявил глава СК.

Позднее Авксентьева рассказала «Газете.Ru», что не приняла фразу Бастрыкина на свой счет. Она также сказала, что разделяет недовольство руководителя Следкома по поводу непринятия законов о мигрантах.

Ранее Бастрыкин рассказал, как нужно принимать мигрантов на работу.