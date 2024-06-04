В Кремле анонсировали переговоры президентов России и Боливии

Президент Боливии Луис Арсе приедет на Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024), анонсирована двусторонняя встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет хороший повод для президентов пообщаться, что они и сделают», — пояснил представитель Кремля.

За дальнейшей информацией Песков перенаправил к помощнику президента Юрию Ушакову.

Накануне Песков рассказал о планах Путина по ПМЭФ-2024. Согласно его информации, российский лидер точно выступит на деловом мероприятия и примет участие в дискуссии. Уточняется, что Путин уже готовится к выступлению.

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ инкогнито приедут 15 бизнесменов из Италии.