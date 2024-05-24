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Боррель заявил, что признание Палестины не станет подарком ХАМАС

Боррель: признание Палестины тремя странами ЕС не станет подарком для ХАМАС

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Mohamed Azakir/Reuters

Признание Палестины со стороны Норвегии, Испании и Ирландии не является подарком для палестинского движения ХАМАС, Палестинская администрация – не то же самое, что ХАМАС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит Reuters.

«Признание Палестинского государства — это не подарок ХАМАС, совсем наоборот… Палестинская администрация — это не ХАМАС, напротив, они далеко стоят друг от друга», — подчеркнул он.

Он добавил, что ЕС уже вел переговоры, финансировал Палестинскую администрацию и встречался с ее представителями.

22 мая Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.

Ранее Израиль ввел ограничения для испанского консульства в Иерусалиме.

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