Путин поздравил То Лама с избранием президентом Вьетнама

Президент России Владимир Путин, а также лидеры многих других стран мира, направили поздравления То Ламу в связи с его избранием на пост президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Вьетнамское информационное агентство.

Отмечается, что в направленном послании российский лидер подчеркнул динамичное развитие отношений между Вьетнамом и Россией в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, а также выразил надежду, что президент То Лам продолжит развивать двустороннее конструктивное сотрудничество двух стран с целью укрепления безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме этого, поздравления направили лидеры Китая, Брунея, Объединенных Арабских Эмиратов, Палестины, Лаоса, Шри-Ланки и Камбоджи.

22 мая сообщалось, что на седьмой сессии Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам на пост президента страны избрали члена Политбюро Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама и министра общественной безопасности генерала армии То Лама.

Ранее Вьетнам отложил переговоры с ЕС, готовясь к визиту Путина.