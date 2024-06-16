Британский журналист заявил, что скучает по сборной России на Евро

Журналист издания GiveMeSport Пол Браун заявил, что британцы скучают по футбольной сборной России, передает Sport24.

«Скучают ли британцы по сборной России на Евро? Посты в соцсетях говорят, что да. Лично я скучаю по той российской команде Аршавина и Гуса, это было славно смотреть», — сказал Браун.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Сборная Англии в матче первого тура Евро-2024 сыграет с Сербией. Встреча состоится 16 июня.

Ранее Испания разгромила Хорватию на Евро-2024.