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Британский журналист заявил, что скучает по сборной России на Евро

Британский журналист Браун: британцы скучают по сборной России

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Журналист издания GiveMeSport Пол Браун заявил, что британцы скучают по футбольной сборной России, передает Sport24.

«Скучают ли британцы по сборной России на Евро? Посты в соцсетях говорят, что да. Лично я скучаю по той российской команде Аршавина и Гуса, это было славно смотреть», — сказал Браун.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Сборная Англии в матче первого тура Евро-2024 сыграет с Сербией. Встреча состоится 16 июня.

Ранее Испания разгромила Хорватию на Евро-2024.

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