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Анна Калашникова похвасталась новой квартирой в Дубае

Певица Анна Калашникова сообщила, что возлюбленный подарил ей квартиру в Дубае

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annakalash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и модель Анна Калашникова сообщила в беседе с kp.ru, что ее муж купил ей квартиру в строящемся доме в Дубае.

Возлюбленный Калашниковой подарил ей недвижимость в честь дня рождения. Артистка получит ключи от нового жилья в сентябре. Певица также планирует продавать свои апартаменты в Испании, так как теперь туда тяжело добраться.

«Теперь будем с семьей отдыхать в Дубае», — поделилась модель.

В апреле Калашникова подтвердила, что тайно вышла замуж. Артистка не стала раскрывать личность нового супруга. Она объяснила, что возлюбленный не хочет публичности. Модель также активно готовится к рождению дочери и уже сдала яйцеклетки.

Калашникова одна воспитывает сына Даниила. Мальчик родился в 2015 году. Исполнительница скрывает личность отца ее ребенка. Певица жаловалась, что мужчина не помогает ей финансово и не навещает сына. Артистка рассказывала, что ей тяжело растить мальчика в одиночку. Она считает, что у ребенка должен быть мужской пример благородства и чести.

Ранее Шаляпин заявил, что Калашникова должна быть ему благодарна.

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