В Швейцарии заявили о необходимости участия России в мирном процессе по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна принимать участие в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, несмотря на решение не посылать делегацию на саммит, запланированный в Бюргенштоке. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, сообщает ТАСС.

Кассис подчеркнул, что Москва должна участвовать в мирном процессе, о чем Швейцария всегда недвусмысленно говорила. По его словам, мирный процесс не может быть односторонним и нужно «учитывать реальность».

Россия трижды заявляла, что не хочет, чтобы ее приглашали на мероприятие в Швейцарии, поскольку там будет обсуждаться исключительно инициатива Владимира Зеленского, сказал Кассис. Глава МИД Швейцарии счел такой подход неправильным, поскольку на саммите будут обсуждаться и иные мирные планы, помимо украинского.

«Но мы ищем способ привлечь Россию к сотрудничеству», — указал дипломат.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, недалеко от Люцерна. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в МИД Швейцарии отметили открытость идеи выслать приглашение.

В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Владимир Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал причину нежелания приглашать Россию на саммит мира.