Трамп счел, что Путин ради него «освободит» журналиста WSJ Эвана Гершковича

Президент России Владимир Путин освободит журналиста американского издания Эвана Гершковича, при этом российский лидер якобы может сделать это персонально для экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил сам Трамп, передает Reuters.

«Эван Гершкович, репортер The Wall Street Journal, который удерживается Россией, будет освобожден... Владимир Путин, президент России, сделает это для меня, но не для кого-либо другого», — подчеркнул бывший президент.

По мнению Трампа это может произойти вскоре после ноябрьских выборов в Соединенных Штатах.

При этом, как отмечает Reuters, Трамп не упомянул о каких-либо контактах с Путиным и не сказал, какие у него были основания полагать, что российский лидер «освободит» Гершковича.

В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США затягивают переговоры с РФ по обмену заключенными.

По словам Рябкова, МИД РФ не является непосредственным участником обменов заключенными, однако, по его данным, российские инициативы «до сих пор американской стороной не воспринимаются». В этой связи дипломат призвал Вашингтон сосредоточиться на уже представленных РФ предложениях.

Гершковича силовики задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Согласно версии ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта 2024 года Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня.

Ранее Байден рассказал о работе над возвращением Гершковича и Уилана.