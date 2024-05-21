В России появится новая версия кроссовера Geely Atlas

Китайская компания Geely собирается представить в России полноприводную модификацию кроссовера Atlas. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на источники в дилерском сообществе.

«Новый полноприводный Atlas появится на российском рынке к концу лета текущего года. Официальные дилеры уже сейчас размещают заказы на производство этой версии», — говорится в сообщении.

Полноприводный Geely Atlas получит двухлитровый турбомотор и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Предполагается, что мощность мотора составит 200 л.с. — столько же, сколько у кроссоверов с передним приводом, которые продаются в РФ официально.

До этого стало известно, что китайская автомобильная марка Chery запатентовала в России логотип суббренда Luxeed. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Luxeed считается премиальным подразделением Chery. Первой моделью марки стал купеобразный седан S7, построенный на платформе E0X с 800-вольтовой электрической архитектурой. Моноприводная модификация электромобиля оснащена 292-сильным электромотором, а у полноприводной мотору той же мощности на задней оси помогает 204-сильный электродвигатель, установленный спереди — суммарно они развивают 496 лошадиных сил. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 550 до 800 километров.

Ранее сообщалось, что Volga С40 представляет собой перелицованный седан Changan Raeton Plus.